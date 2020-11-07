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Наушники SoundPeats True Capsule черные

Артикул: 230758
Беспроводные наушники с микрофоном True Capsule, BT 5.0, зарядный футляр 650 мАч, черный, SoundPeats
3 520 руб. 
3 990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230758
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSoundPeats
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявкладыши
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Разъём наушниковmicro USB
Беспроводные наушники с микрофоном. На лицевой стороне наушников сенсорное управление. Материал зарядного кейса - пластик. С одной стороны бокса три световых индикатора. С другой - зарядный micro USB порт. Время зарядки 2.5 часа.


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Наушники SoundPeats True Capsule черные - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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