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Смартфон Motorola Moto G7 Play 2/32Gb Blue

(1)
Артикул: 230750
Смартфон Motorola Moto G7 Play 2/32Gb Blue
9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230750
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БрендMotorola
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер8
Частота процессора1800 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.7
Разрешение экрана1512x720
Цветсиний
Камера, МП13
Фронтальная камера, МП8
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиUSB Type-C
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth4.2
Поддержка NFCнет
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 512 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.149

Видео:

Видеообзор на Смартфон Motorola Moto G7 Play 2/32Gb Blue

Видеообзор Смартфон Motorola Moto G7 Play 2/32Gb Blue
 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.09.2020
Достоинства:
Для такой цены работает шустро в разных приложениях, в игры не играю, но говорят что терпимо.

Недостатки:
Заметил искажение цветов на фронтальной камере, возможно нужно изменить фильтры, контрастность высокая.
Замучился с обновлениями, 4-5 часа приходилось обновляться последовательно, предпоследние обновление было андройд 10, а последние от 1 августа.

Комментарий:
Вчера доставили данный смартфон, с отправкой и доставкой 4 дня, на самом деле, доставили на следующий день, а отправляли долго.

Самовывоз невозможен
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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