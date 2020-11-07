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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Boya Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц,

Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц,

Артикул: 230547
  • Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 1
  • Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 2
  • Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 3
  • Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 4
  • Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 5
  • Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 6
Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 1
Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 2
Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 3
Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 4
Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 5
Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - фото 6
5 280 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 230547
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoya
Тип товараМикрофон
Вес, кг0.058
Диаграмма направленностинаправленный
Длина кабеля6 м
Питаниефантомное
Подключениепроводное
Частотный диапазон25-20000 Гц
Чувствительность-42 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, кабель, документация, упаковка
BY-DM2 – это профессиональное звуковое решение для вашего телефона или планшета с разъемом USB-C. Этот петличный микрофон подключается к любому Android устройству с разъёмом Type-C, автоматически определяется системой и чисто, высококачественно улавливает звук во время аудиозаписи. Питание микрофона происходит от самого устройства. Встроенный аналого-цифровой конвертер обеспечивает высокое разрешение: до 24 бит/48 кГц.


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Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид устройств с разъёмом USB тип C, 30 Гц-20 кГц, - стоимость товара 5280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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