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Крепление для изменения угла наклона Sony VCT-AMK1

Артикул: 230520
Крепление для изменения угла наклона Sony VCT-AMK1
2 380 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230520
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товара
Вес, гр54
Высота, см6,9
Длина, см5,2
Креплениена каркас
Особенностиматериал пластик
Ширина, см5,5
Среди всех сопутствующих аксессуаров для профессиональной съемки крепление Sony VCT-AMK1 – это одно из самых необходимых устройств. Оно разработано для изменения углов съемки и предлагает такие опции, как панорамирование, поворот или наклон. Прибор создан из прочного, но экологически чистого материала, стойкого к механическим воздействиям. Крепление позволяет мягко и плавно поворачивать экшн-камеру без рывков и скачков.


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Самовывоз невозможен
Крепление для изменения угла наклона Sony VCT-AMK1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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