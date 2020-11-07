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Сушка для овощей и фруктов BBK BDH301M белый/серебро

Артикул: 230440
Сушка для овощей и фруктов BBK BDH301M белый/серебро
2 840 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 230440
В наличии
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БрендBBK
Тип товараСушилки для овощей и фруктов
Дополнительный цветсеребро
Количество поддонов5
Максимальная температура сушки, °С70
Материал корпусапластик
Материал поддоновпластик
Минимальная температура сушки, °С35
Мощность240 Вт
Основной цветбелый
Типконвективная
Управлениемеханическое
Вес, кг2,5
Размеры (ВхШхГ), см29,8х30,2х23,8
Универсальная сушка для овощей и фруктов BDH301M с удобным управлением станет настоящим помощником на вашей кухне. 5 емкостей позволяют одновременно готовить различные продукты без соприкосновения друг с другом, а встроенный вентилятор обеспечивает равномерное распределение воздушного потока для более качественной сушки и сохранения всех полезный веществ. Прозрачный корпус из термостойкого пластика помогает контролировать процесс приготовления.


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Самовывоз невозможен
Сушка для овощей и фруктов BBK BDH301M белый/серебро - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2840 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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