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Антенна комбинированная Funke Combo 5.1

Артикул: 230388
  • Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 1
  • Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 2
  • Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 3
  • Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 4
  • Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 5
Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 1
Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 2
Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 3
Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 4
Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - фото 5
1 990 руб. 
2 190 руб. 
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Артикул: 230388
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFunke
Тип товараАнтенна комбинированная
Исполнение антенныкомбинированная
Коэффициент усиления26
Прием сигнала DVB-Tда
Прием сигнала DVB-T2да
Размещение антенныв помещении, на улице
Тип антенныактивная
Тип принимаемых сигналовцифровой
Частотный диапазон UHF470-862
Частотный диапазон VHF174-240
Активная антенна Funke Combo 5.1 может использоваться как в помещении, так и на улице. Антенна обеспечивает надежный прием цифрового телевидения DVB-T2 без помех в условиях городской застройки и пригородах. Антенна разработана и произведена в Нидерландах, компанией Funke Digital TV. Вы получаете гарантированное европейское качество материалов и сборки. Фирменная технология производителя 4G LTE INERT technology обеспечит защиту от помех 4G/LTE мобильных сетей. Простая установка, не требует настройки. Антенна обладает современным и стильным дизайном.


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Антенна комбинированная Funke Combo 5.1 - данный товар вы можете купить по цене по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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