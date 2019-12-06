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Главная Аксессуары Карты памяти Samsung Карта памяти micro SDXC 512Gb Samsung EVO Plus V2 UHS-I U3 + ADP (MB-MC512GA/RU)

Карта памяти micro SDXC 512Gb Samsung EVO Plus V2 UHS-I U3 + ADP (MB-MC512GA/RU)

(1)
Артикул: 230273
Карта Памяти micro SDXC 512Gb Samsung EVO Plus V2 UHS-I U3 + ADP (100/90 Mb/s)
9 920 руб. 
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+ 237 КэтКоинов
Артикул: 230273
В наличии
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БрендSamsung
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,005
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем512
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи90
Скорость чтения100
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDXC
Карта памяти Samsung EVO Plus microSD обладает повышенной ёмкостью и совместимостью с разными устройствами, она ориентирована на практическое использование в вашей жизни. Эта карта совместима с картам класса UHS-I Speed Class 1 (U1) и Class 10 и рассчитана на запись видео в формате Full HD. С новой скоростью чтения и записи, приложения, видео и файлы будут загружаться еще быстрее.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.12.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Низкая цена. Скорость записи

Недостатки:
Пользуюсь примерно месяц. Недостатки пока не выявлены

Комментарий:
Замер CrystalDisk Скорость записи выше заявленной. Позднее дополню отзыв если что нибудь изменится. Карту рекомендую

Самовывоз невозможен
Карта памяти micro SDXC 512Gb Samsung EVO Plus V2 UHS-I U3 + ADP (MB-MC512GA/RU) - по цене 9920 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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