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Мышь Genius NX-7010 белый+красный металлик

Артикул: 229809
  • Мышь Genius NX-7010 белый+красный металлик - фото 1
  • Мышь Genius NX-7010 белый+красный металлик - фото 2
Мышь Genius NX-7010 белый+красный металлик - фото 1
Мышь Genius NX-7010 белый+красный металлик - фото 2
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229809
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БрендGenius
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г55
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм58x39x100
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветбелый/красный металлик
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Благодаря разрешению мыши беспроводной Genius NX-7010 от 800 до 1600 dpi устройство подойдет и для офисной работы и для игр, требующих быстроты реакции. При этом мышь одинаково точно и корректно будет работать практически на любой поверхности – этому способствует оптический сенсор BlueEye. Покрытие SoftTouch делает работу с Genius NX-7010 приятней и комфортней, обеспечивая надежную фиксацию в руке. В комплектацию устройства входит USB-ресивер.


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