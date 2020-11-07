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Мышь проводная Genius DX-110 одинаково удобна для применения ее как правой, так и левой руками. Благодаря эргономичной форме мышь удобно располагается в руке, не давая ей устать, три кнопки легко отзываются на манипуляции, мышь без препятствий скользит по рабочей поверхности.

Мышь Genius DX-110 USB G5 красная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.