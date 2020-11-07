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Чайник Kitfort КТ-651

Артикул: 229662
Чайник Kitfort КТ-651
4 690 руб. 
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+ 156 КэтКоинов
Артикул: 229662
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусастекло, металл, пластик
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторда
Дополнительный цветсеребристый
Объем, л1.7
Мощность, Вт2200
Дополнительные функциииндикация работы, индикация уровня воды, защита от включения без воды, отключение при снятии с подставки, звуковой сигнал при закипании, ЖК-дисплей, температурный диапазон, град:40° - 100°
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышканет
Дополнительная информацияшкала уровня воды, съемный фильтр
Вес, кг1.45
Размеры (ВxШxГ), см23х25х19,7
Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-651 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры от 40 до 100 °С, с шагом 5 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.


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Самовывоз невозможен
Чайник Kitfort КТ-651 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4690 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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