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Главная Товары для дома и интерьера Офисные кресла ThunderX3 Компьютерное кресло ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR)

Компьютерное кресло ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR)

Артикул: 229588
  • Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 1
  • Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 2
  • Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 3
  • Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 4
  • Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 5
Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 1
Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 2
Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 3
Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 4
Кресло игровое ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - фото 5
11 990 руб. 
Купить
+ 274 КэтКоинов
Артикул: 229588
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендThunderX3
Тип товараИгровые кресла
Компьютерное кресло ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR)


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Самовывоз невозможен
Компьютерное кресло ThunderX3 EC1-BR black/red (TX3-EC1BR) - по цене 11990 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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