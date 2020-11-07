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Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый

Артикул: 229449
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 1
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 2
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 3
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 4
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 5
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 6
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 1
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 2
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 3
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 4
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 5
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - фото 6
1 200 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Индикатор передачи данныхнет
ИнтерфейсUSB 3.1, USB Type-C
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)16.6x30x8.4 мм
Сжатие данныхнет
Скорость чтения данных, МБ/с100
Цветбелый
DataTraveler microDuo 3C имеет двойной интерфейс, поддерживающий стандартные порты USB и USB Type-C. Это идеальное решение для того, чтобы предоставить до 128ГБ дополнительного пространства для современных смартфонов, планшетов, ПК и компьютеров Mac с ограниченным количеством разъемов расширения. Кроме того, это проще, чем передача файлов через онлайновые сервисы. Накопитель не требует настройки при подключении, имеет высокую скорость (до 100МБ/с для чтения и до 15МБ/с для записи) и оснащен поворотным колпачком для защиты двустороннего разъема USB Type-C.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler microDuo (DTDUO3C/32GB) USB3.0 белый - стоимость товара 1200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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