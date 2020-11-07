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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый

Артикул: 229430
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый - фото 2
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229430
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Индикатор передачи данныхнет
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб128
Размеры (ШxДxТ)21x55x10 мм
Сжатие данныхнет
Цветбелый
USB-накопитель DataTraveler Generation 4 (DTIG4) компании Kingston поддерживает интерфейс USB 3.0 для быстрой и простой передачи музыки, видео и других данных. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Он имеет обратную совместимость с разъемами USB 2.0, что позволяет пользователям устройств с интерфейсом 2.0 перейти в будущем на технологию 3.0 без замены накопителя. DTIG4 имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston


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