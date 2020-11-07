8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Iiyama 27" GB2730HSU-B1 черный

Артикул: 229387
  • Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 1
  • Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 2
  • Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 3
  • Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 4
  • Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 5
  • Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 6
Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 1
Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 2
Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 3
Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 4
Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 5
Монитор Iiyama 27" TN+film 1920x1080 75Hz FreeSync 300cd/m2 16:9 (GB2730HSU-B1) черный - фото 6
16 310 руб. 
Купить
+ 129 КэтКоинов
Артикул: 229387
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендIiyama
Тип товараМониторы
Соотношение сторон16:9
Цвет рамкичерный
Частота обновления, Гц75
Монитор Iiyama 27" GB2730HSU-B1 черный


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор Iiyama 27" GB2730HSU-B1 черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16310 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...