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Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01)

Артикул: 229379
  • Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - фото 1
  • Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - фото 2
  • Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - фото 3
Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - фото 1
Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - фото 2
Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - фото 3
9 480 руб. 
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+ 123 КэтКоинов
Артикул: 229379
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAcer
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг5,05
Частота обновления, Гц60
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
USB-концентраторнет
Угол обзора по горизонтали170°
Угол обзора по вертикали160°
Тип матрицыTN+film
ТипLED-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыDVI-D, VGA (D-sub)
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Разъем USB Type-Cнет
Покрытие экранаглянцевое
Поддержка синхронизацииAMD FreeSync
Питаниевстроенный блок питания
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, шнур питания, 1 x кабель VGA
Диагональ экрана, дюйм23,6
Габаритные размеры, см56.7х42.1х21.8
Встроенные динамикинет
Время отклика5 мс
Яркость300 кд/м2
Мониторы Acer серии K2 — это доступные по цене устройства для повседневного использования. Они обеспечивают максимальный комфорт без ущерба для качества изображения. Стильный дизайн совмещает в себе широкие возможности подключения, с помощью различных портов, отличную производительность по привлекательной цене.


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Самовывоз невозможен
Монитор Acer 24" K242HQLBbd Black (UM.UX6EE.B01) - стоимость товара 9480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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