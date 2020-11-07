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Наушники Sven AP-G850MV оптимизированы для профессионального гейминга. Они комфортно сидят благодаря небольшому весу и упругой вставке под оголовьем. Мягкие амбушюры плотно прилегают к ушам и отлично изолируют от внешних звуков. На кабеле в яркой тканевой оплетке находится пульт, регулирующий громкость микрофона, его включение и выключение.

Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.