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Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K)

Артикул: 229338
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото 2
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото 3
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото 2
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото 3
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229338
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSmartBuy
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб16
Размеры (ШxДxТ)18x55x9 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветчерный
В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.


Теги товара: 16 Гб.


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Самовывоз невозможен
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Crown Black (SB16GBCRW-K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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