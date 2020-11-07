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Зарядное устройство Sony BC-TRV

Артикул: 229297
Зарядное устройство Sony BC-TRV
5 140 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 229297
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараЗарядное устройство
Модель аккумулятораNP-FV100, NP-FV30, NP-FV50, NP-FV70, NP-FH100, NP-FH120, NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70, NP-FP30, NP-FP50, NP-FP51, NP-FP60, NP-FP70, NP-FP71, NP-FP90, NP-FP91.
Благодаря компактной, портативной конструкции зарядное устройство SONY BC-TRV занимает меньше места в ваших вещах, удобен и прост в использовании. Возможность работы при различном напряжении, идеально для путешествий и дальних поездок в разные страны (переменный ток, 100-240 В, 50 Гц / 60 Гц). Благодаря световому индикатору состояния зарядки Вы можете контролировать статус заряда аккумулятора и Вам не придется гадать, хватит ли зарядки батареи.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Sony BC-TRV - по цене 5140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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