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Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик

Артикул: 228903
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - фото 3
Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - фото 3
1 410 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм37-55
Размер VESA200 x 200, 200 х 300, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 400 x 200
Регулировкафиксированный
Максимальная нагрузка, кг45
Крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5070 – это сверхтонкий настенный держатель, изготовленный из особо прочного алюминиевого сплава, используется для незаметного крепления ТВ. Увеличенная основная пластина равномерно распределяет нагрузку и легко регулируется по горизонту благодаря продолговатой форме отверстий для дюбелей. Салазки Holder LCDS-5070 подвижны, что обеспечивает возможность устанавливать ТВ различного стандарта VESA. Окрашен кронштейн черной порошковой краской, предохраняющий от коррозии и царапин. Применяется для крепления телевизоров весом не более 45 кг и диагональю экрана не более 140 см.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCDS-5070 металлик - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1410 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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