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Кронштейн HOLDER LCD-T6502-B черный

Артикул: 228886
Кронштейн HOLDER LCD-T6502-B черный
1 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228886
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм32? – 65?
Размер VESA200x200, 300х200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
Регулировканаклон
Максимальная нагрузка, кг40
Размеры (ШхВхГ), мм500x180x50
Holder – это надежные и удобные в использовании кронштейны и тумбы для бытовой техники и электроники: телевизоров, акустических систем, видеоаппаратуры, СВЧ-печей. Душа и движущая сила нашего бренда – это энергичные и креативные люди, которые любят то, что делают. Телевизор - незаменимая вещь в любом доме. Современные технологии предлагают пользователям большие телевизоры огромных диагоналей. Именно поэтому незаменимой вещью в малогабаритных квартирах является кронштейн. Выполнен из высококачественных материалов. Данная модель является максимально удобным решением, обеспечивающим комфортный просмотр. Кронштейн Holder LCD-T6502-B для крепления к стене телевизоров с диагональю экрана от 32 до 60. Надежная конструкция позволяет этому кронштейну выдерживать нагрузки до 40 кг. Возможность наклона телевизора позволяет избавиться от бликов на экране. Небольшое расстояние от кронштейна до стены делает внешний вид подвешенного телевизора современным и эстетичным.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCD-T6502-B черный - по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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