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Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт

Артикул: 228647
  • Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт - фото 1
  • Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт - фото 2
  • Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт - фото 3
Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт - фото 1
Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт - фото 2
Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт - фото 3
450 руб. 
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Артикул: 228647
В наличии
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БрендHammer
Тип товараНабор сверл
Дополнительноматериал сталь, поставляется в пластиковом пенале
Назначениедля бетона, для кирпича, для камня
Размеры, ммдиаметр 4-10
Набор сверл Hammer 202-904 DR №4 включает 5 сверл по камню: 4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 мм. HM CT сверла предназначены для бетона, кирпичной кладки, силикатного кирпича, природного и искусственного камня для ударных дрелей. Закрепленный высокотемпературной пайкой твердосплавный наконечник из сплава YG8 (ВК8) твердость HRC-88-89 обеспечивает сверлу высокую износоустойчивость и значительный ресурс. Стандарт сверл DIN8039.


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Самовывоз невозможен
Набор сверл HAMMER Flex 202-904 DR набор No4 4-10мм камень, 5шт – стоимость товара 450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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