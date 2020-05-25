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Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370)

(1)
Артикул: 228614
  • Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370) - фото 1
  • Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370) - фото 2
Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370) - фото 1
Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370) - фото 2
9 530 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 228614
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 36 мес
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БрендAsus
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг3,7
Частота обновления, Гц75
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
USB-концентраторнет
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыVA
ТипLED-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыDVI-D, VGA (D-sub)
Разъем USB Type-Cнет
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Контрастность3000:1
Диагональ экрана, дюйм23,8
Габаритные размеры, см55.24х39.69х20.5
Встроенные динамикинет
Время отклика5 мс
Яркость250 кд/м2
Простой в управлении, практичный многофункциональный и стильный монитор, станет незаменимой вещью повседневного пользования. Монитор ASUS VA249HE отлично подойдет как для работы, так и для игр. Диагональ 23.8 дюйма и поддержка FULL HD обеспечит четкое и качественное изображение, где будет видна даже самая малозаметная деталь. А с помощью D-SUB и HDMI-разъемов можно подключать множество дополнительных устройств. За корректную и продолжительную работу монитора отвечает внутренний блок питания мощностью 22.97 Вт. Монитор оснащен светодиодной подсветкой ЖК-дисплея, она не только увеличит производительность, но и поможет сократить уровень энергопотребления. Монитор ASUS VA249HE выполнен в черном цвете с матовым покрытием корпуса. Для установки устройства не требуется специальных навыков, а с эргономичной подставкой монитор будет устойчиво стоять на любой поверхности.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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25.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
нормальный монитор

Недостатки:
не было в упаковке диска ,а может он и не не нужен.Много ненужных настроек, для любителей головоломок .Я так полностью и не разобрался.Для таких как я добавлю,кнопка ЯРКОСТИ третья справа)))

Комментарий:
.

Самовывоз невозможен
Монитор ASUS VA249HE 23.8" Wide LED VA monitor black (90LM02W1-B02370) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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