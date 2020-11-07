8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос La'dor Шампунь против выпадения волос La'dor Dermatical Hair Loss Shampoo

Шампунь против выпадения волос La'dor Dermatical Hair Loss Shampoo

Артикул: 228539
Шампунь против выпадения волос La'dor Dermatical Hair Loss Shampoo
1 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228539
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендLa'dor
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волоспротив выпадения
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, укрепляющий, стимулирующий
Применениевыдавите немного шампуня, нанесите на влажные волосы и равномерно распределите. Мягкими движениями помассируйте кожу головы около минуты. Хорошо промойте локоны. При необходимости повторите процедуру
КоллекцияLador Dermatical Hair Loss Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем530 мл
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыапельсиновое масло, салициловая кислота, ментол, экстракт корня шелковицы
Lador Dermatical Hair Loss Shampoo — это безсульфатный шампунь против выпадения волос. Он мягко очищает пряди, укрепляет их по всей длине, оберегает от преждевременного загрязнения и негативных внешних воздействий.


Смотрите также: Ампулы для волос, Бальзамы и кондиционеры для волос, Кремы для волос, Маски для волос, Масла для волос, Наборы для ухода за волосами, Пилинги для кожи головы, Спреи для волос, Средства от выпадения и для роста волос, Средства от перхоти, Сухие шампуни для волос, Сыворотки для волос, Шампуни для волос, Корейские шампуни, Безсульфатные шампуни, Шампуни СР 1 Корея, 1 литр, 100 мл, Натуральные шампуни для волос, 250 мл, 500 мл, Без запаха, Корейские шампуни.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Шампунь против выпадения волос La'dor Dermatical Hair Loss Shampoo – стоимость товара 1150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...