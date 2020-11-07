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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Enough Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream

Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream

Артикул: 228524
  • Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - фото 1
  • Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - фото 2
  • Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - фото 3
Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - фото 1
Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - фото 2
Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - фото 3
370 руб. 
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Артикул: 228524
В наличии
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БрендEnough
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитательный, увлажняющий, подтягивающий
Возрастной диапазонот 30
КоллекцияEnough Collagen Moisture Essential Cream
Применениеизвлеките немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу. Равномерно распределите средство по всему лицу и втирайте до полного впитывания. Наилучший эффект достигается при регулярном использовании продукта
Активные компонентыгидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота, карбамид, каллусная культура женьшеня, бетаин
Enough Collagen Moisture Essential Cream — это питательный крем для лица с гидролизованным коллагеном. Он интенсивно увлажняет кожу, разглаживает её, насыщает витаминами, делает цвет лица более здоровым, ярким и насыщенным.


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Увлажняющий крем с коллагеном Enough Collagen Moisture Essential Cream - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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