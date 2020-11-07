Увлажняющее масло для восстановления блеска волос La'dor Wonder Hair Oil

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|Бренд
|La'dor
|Тип товара
|Масла для волос
|Тип средства
|масло для волос
|Тип волос
|для всех типов
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|восстанавливающий, защищающий
|Применение
|на вымытые и подсушенные волосы нанести масло, дать ему впитаться 2-3 минуты и закончить укладку. Источник: https://cosmasi.ru/kosmetika-dlya-volos/masla-2/lador_wonder_hair_oil_8090.html?roistat=yamarket8_21307056_8090&ymclid=15696125803124244311200001
|Коллекция
|Wonder Hair Oil
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|100 мл
|Активные компоненты
|масло оливы, масло авокадо, масло арганы, масло моринги, масло камелии, масло макадамии, масло марулы, масло подсолнуха
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