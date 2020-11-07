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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Petitfee Охлаждающая гидрогелевая маска с экстрактом агавы Petitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask

Охлаждающая гидрогелевая маска с экстрактом агавы Petitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask

Артикул: 228476
Охлаждающая гидрогелевая маска с экстрактом агавы Petitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask
230 руб. 
400 руб. 
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Артикул: 228476
В наличии
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БрендPetitfee
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска гидрогелевая для лица
Тип кожичувствительная
Эффект от использованияохлаждающий, успокаивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияPetitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask
Применениеприложите маску на 30-40 минут на очищенную кожу лица. Остатки средства равномерно распределите по коже. Для более выраженного охлаждающего эффекта за 15-20 минут до применения поместите маску в холодильник
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт агавы, экстракт черники, экстракт баклажана, кофеин
Ультратонкая мягкая гидрогелевая маска оказывает глубокое увлажнение кожи, повышает эластичность и подтягивает овал лица, обладает успокаивающим и противоотечным действием, отлично устраняет красноту, зуд и раздражения.


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Самовывоз невозможен
Охлаждающая гидрогелевая маска с экстрактом агавы Petitfee Agave Cooling Hydrogel Face Mask - стоимость товара 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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