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Защитный спрей для волос A'PIEU Super Protein Hair Mist

Артикул: 228426
Защитный спрей для волос A'PIEU Super Protein Hair Mist
700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228426
В наличии
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БрендA'PIEU
Тип товараСпрей для волос
Активные компонентымасло подсолнечника, растительные протеины, аминокислоты
КоллекцияAPIEU Super Protein Hair Mist
Объем, мл110 мл
Применениеравномерно нанесите мист на влажные локоны по всей длине, держа флакон на расстоянии 15 см. Расчешите волосы и сделайте свою обычную укладку.
Страна бренда Южная Корея
Тип средстваспрей для волос
Эффект от использованияоздоравливающий
APieu Super Protein Hair Guard Mist — это защитный мист для волос с протеиновым комплексом. Он оздоравливает, освежает и тонизирует локоны, улучшает их текстуру, обогащает витаминами и оберегает от неблагоприятных внешних факторов.


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Самовывоз невозможен
Защитный спрей для волос A'PIEU Super Protein Hair Mist – стоимость товара 700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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