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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица A'PIEU Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule

Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule

Артикул: 228365
  • Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule - фото 1
  • Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule - фото 2
Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule - фото 1
Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule - фото 2
1 460 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 228365
В наличии
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БрендA'PIEU
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожижирная, комбинированная, сухая
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAPIEU Madecassoside Ampoule
Применениенанесите сыворотку на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентымадекассосид, аденозин, ниацинамид, экстракт зеленого чая, экстракт гамамелиса
Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом оказывает комплексное оздоравливающее действие. Мадекасоссид эффективно увлажняет, укрепляет стенки сосудов, помогая избавиться от купероза, оказывает осветляющее, противовоспалительное, ранозаживляющее и регенерирующее действие, выводит токсины, стимулирует синтез коллагена, благодаря чему повышает упругость и уменьшает агрессивное воздействие свободных радикалов. Аденозин и ниацинамид благотворно влияют на сухую и зрелую кожу, заметно преображая ее в кратчайший срок, осветляют пигментацию различного происхождения, устраняют заломы и морщины, повышают плотность кожи. Экстракты зеленого чая и гамамелиса успокаивают, тонизируют и насыщают влагой.


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Восстанавливающая сыворотка с мадекассосидом A'PIEU Madecassoside Ampoule - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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