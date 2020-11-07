Метеостанция (настенные часы) Bresser TemeoTrend JC LCD с радиоуправлением, черная

Bresser TemeoTrend JC LCD – метеостанция, которую вы можете поставить на стол или книжную полку или закрепить на стене в коридоре. Она отлично впишется в интерьер любой комнаты и всегда будет держать вас в курсе микроклимата в доме и ситуации на улице. Кроме того, метеостанция снабжена встроенными часами с будильником и умеет составлять прогноз погоды на период до 24 часов. В основном модуле уставлен большой монохромный цифровой дисплей с подсветкой. Благодаря крупной и четкой индикации все показания можно увидеть с большого расстояния и при слабой освещенности. Верхняя половина экрана отведена под цифровые часы, нижняя – под погоду. Здесь отображаются иконка прогноза погоды, влажность воздуха и температура внутри и снаружи помещения. За пределами квартиры измерения проводятся при помощи беспроводного датчика. Всего к метеостанции можно подключить до 3 таких датчиков, каждый из которых сможет передавать информацию по независимому радиоканалу. У датчика есть собственный небольшой экран, поэтому информацию о текущей температуре можно читать прямо на нем. И основной модуль, и наружный датчик работают от батареек (нет в комплекте).