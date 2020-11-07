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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Хайлайтер минеральный The Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter 01 Pink White 8гр

Хайлайтер минеральный The Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter 01 Pink White 8гр

Артикул: 228059
Хайлайтер минеральный The Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter 01 Pink White 8гр
810 руб. 
1 080 руб. 

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Артикул: 228059
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 01 Pink White
КоллекцияThe Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл8 г
Компактный хайла­йтер состоит из 5 золотистых оттенков для сме­шивания или использования по отдельности. Соде­ржит минеральный комплекс и жемчужную пудру для подде­ржания здоровья и увлажненности кожи. Помо­жет скрыть морщинки, придать лицу более чёткие формы и све­жий сияющий вид. Не содержит парабенов.


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Хайлайтер минеральный The Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter 01 Pink White 8гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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