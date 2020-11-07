8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер для лица The Saem Sooyeran Radiance Toner 150ml

Артикул: 228019
Тонер для лица The Saem Sooyeran Radiance Toner 150ml
2 380 руб. 
3 170 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

2 120 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 228019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт женьшеня, экстракт сливы, экстракт зеленого чая, экстракт годжи, экстракт бобов маш, экстракт сои, ниацинамид, аденозин
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Sooyeran Radiance Toner
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениесмочить тонером ватный диск и протереть им лицо
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, отбеливающий
Средство для завершения процесса очищения кожи и для ее подготовки к последующему уходу. Тонер увлажняет и успокаивает кожу, оберегает ее от возникновения сухости и шелушений после умывания, способствует отщелушиванию ороговевших клеток кожи, благодаря чему ускоряется ее обновление, выравнивается и поверхность, и тон кожи. При регулярном применении тонера, особенно в комплексе с другими средствами линии, выравнивается тон кожи: исчезают пигментные пятна, покраснения, следы пост-акне, повышается упругость кожи – с лица, как будто ластиком, стираются следы усталости, стрессов и даже несколько лет


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Тонеры для лица Корея, Мятные тоники для лица, Антивозрастные тоники для лица, Аравия тоники для лица, Тоники для лица Кристина, Гиалуроновые тоники для лица, Тоники для жирной кожи лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонер для лица The Saem Sooyeran Radiance Toner 150ml - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...