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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для губ The Saem Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 03 Strawberry 10гр

Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 03 Strawberry 10гр

Артикул: 227976
Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 03 Strawberry 10гр
520 руб. 
700 руб. 

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Артикул: 227976
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий, придающий блеск
Текстуралегкая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 03 Strawberry 03 Strawberry
КоллекцияThe Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющий тинт для губ содержит экстракт меда, экстракт лимона, витаминная формула. Тинт на 30% состоит из увлажняющих ингредиентов, способствует поддержанию гладкости и эластичности кожи. Придает коже яркий, насыщенный тон с влажным сиянием. В состав меда входит 15–20% воды, до 70% сахаров, а также протеины, аминокислоты, витамины С, D, ферменты, органические кислоты, минеральные соли калия, кальция, натрия, магния, железа, меди, кобальта, фосфора, серы, кремния, антибактериальные вещества, пыльца, воск, пигменты. Хорошо увлажняет, смягчает и питает кожу, стимулирует водно-солевой и жировой обмен в эпидермальных клетках, оказывает регенерирующее и очищающее действие, облегчая удаление ороговевших клеток.


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Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 03 Strawberry 10гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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