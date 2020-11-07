Средство для снятия макияжа с глаз и губ The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover 150мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт японской жимолости, экстракт сои, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт лимонного бальзама, экстракт мяты, экстракт розмарина, экстракт шалфея, экстракт тимьяна, березовый сок, масло ромашки, экстракт зеленого чая, экстракт синяка подорожного, масло семян подсолнуха, экстракт персикового дерева, экстракт кардиоспермума
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Phyto Seven Lip & Eye Makeup Remover
|Объем, мл
|150 мл
|Применение
|встряхните флакон. Нанесите средство на ватный диск, затем мягко очистите кожу области глаз и губ
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|средство для снятия макияжа
|Эффект от использования
|очищающий
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