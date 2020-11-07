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Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр

Артикул: 227832
  • Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 1
  • Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 2
  • Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 3
  • Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 4
  • Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 5
Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 1
Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 2
Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 3
Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 4
Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр - фото 5
760 руб. 
1 020 руб. 

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Артикул: 227832
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средстварумяна
Тип коживсе типы
ТонThe Saem CR01 Coral Ending
КоллекцияSaemmul Cream Stick Blusher
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл8 г
Румяна кремовой текстуры дарят коже изысканную мягкость и делают макияж выразительным. Бережно увлажняют кожу, защищая ее от агрессивного воздействия окружающей среды. Можно использовать как румяны, хайлайтер или шейдинг.


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Румяна кремовые The Saem Saemmul Cream Stick Blusher CR01 Coral Ending 8гр – стоимость товара 760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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