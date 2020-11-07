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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Weak Acid 150мл

Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Weak Acid 150мл

Артикул: 227632
Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Weak Acid 150мл
750 руб. 
1 000 руб. 

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Артикул: 227632
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип кожичувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, защищающий
КоллекцияThe Saem Natural Condition Cleansing Foam Weak Acid
Применениенебольшое количество средства, вспеньте с малым количеством воды. Нанесите, полученную пену на влажную кожу лица массажными движениями. После умойтесь теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыэкстракт портулака, экстракт календулы, церамиды
Воздушная пенка мягко очищает кожу и сохраняет влагу в коже. Создает защитный барьер, который оберегает кожу от вредного воздействия окружающей среды


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Пенка для умывания очищающая The Saem Natural Condition Cleansing Foam Weak Acid 150мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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