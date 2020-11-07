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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Гидрофильное масло The Saem Масло для очищ. лица с экстрактом оливы The Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying 140мл

Масло для очищ. лица с экстрактом оливы The Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying 140мл

Артикул: 227540
Масло для очищ. лица с экстрактом оливы The Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying 140мл
1 470 руб. 
1 960 руб. 

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Артикул: 227540
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло оливы, масло ореха макадамии, водный настой ромашки, экстракт папайи, экстракт листьев розмарина
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying
Не содержитбез спирта, без сульфатов, без парабенов
Объем, мл140 мл
Применениенанести на сухое лицо и дать раствориться макияжу. Затем помассировать с небольшим количеством воды, пока масло не побелеет. Умыться тёплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Тип кожижирная, проблемная
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, противовоспалительный
Освежающее гидрофильное масло на основе 100% масла оливы. Особый состав с лепестками календулы предназначен для жирной кожи, склонной к воспалениям. Отлично убирает глубокие загрязнения и водостойкую косметику, содействуя повышенному очищению верхних слоев кожи и раскрывая сальные пробки. Великолепно увлажняет и смягчает, оказывая на кожу омолаживающее действие. Обладает мощным дезинфицирующим свойством и уменьшает выделение кожного сала.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Самовывоз невозможен
Масло для очищ. лица с экстрактом оливы The Saem Marseille Olive Cleansing Oil Fresh Purifying 140мл - стоимость товара 1470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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