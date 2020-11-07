8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маска для рук The Saem Pure Natural Hand Treatment Mask 8гр*2

Артикул: 227520
Маска для рук The Saem Pure Natural Hand Treatment Mask 8гр*2
250 руб. 
330 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

230 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 227520
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМаска для рук
Тип средствамаска для рук
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Pure Natural Hand Treatment Mask
Применениетщательно вымойте руки и вытрите их. Достаньте маску для рук и разделите ее на две части в соответствии с пунктирной линией. Наденьте маску на руки и закрепите наклейку, обмотав ее вокруг запястья. Примерно через 10-20 минут снимите маску для рук и осторожно вбейте подушечками пальцев оставшуюся эссенцию до впитывания.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл2 x 8 г
Активные компонентыколлаген, экстракт ромашки, экстракт граната
Маска Pure Natural Hand Treatment Mask из коллекции The Saem предназначена для интенсивного ухода за руками. Использованная корейскими специалистами сыворотка содержит масло карите, ниацинамид и аденозин, а также растительные экстракты граната и ромашки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Маска для рук The Saem Pure Natural Hand Treatment Mask 8гр*2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 250 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...