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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз The Saem Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл

Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл

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Артикул: 227413
  • Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл - фото 1
  • Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл - фото 2
Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл - фото 1
Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл - фото 2
2 890 руб. 
3 850 руб. 

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Артикул: 227413
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий, питательный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream
Применениенанесение на чистую кожу периорбитальной области производится мягкими похлопываниями мизинца левой руки. Давление при этом должно быть минимальным, чтобы не травмировать эпидермис и не растянуть кожу, что может спровоцировать появление морщин. Если после нанесения и впитывания первого равномерного слоя вы все еще наблюдаете сухость и дискомфорт, нанесите средство повторно.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентыколлаген, аденозин
Тонкая кожа под глазами и на веках нуждается в дополнительном уходе, поскольку более чувствительна к агрессивному воздействию внешних факторов. Залог здоровья и молодости кожи – это увлажнение, поэтому главными компонентами антиэйдж-косметики являются вещества, сохраняющие гидробаланс. В составе антиэйдж-крема от The Saem содержится комплекс ягодных экстрактов, гиалуроновая кислота и 50%-экстракт муцина золотой улитки, которые отлично справляются с задачами увлажнения, питания кожи и выравнивания ее текстуры.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.07.2019
Достоинства:
Это просто Супер крем! Морщины под глазами разглаживаются, наношу и над верхней губой - появилась морщинка - морщинка разгладилась. Аллергию не вызывает. Впитывается моментально, липкости не оставляет. Запах приятный, ненавязчивый. Убирает отеки. Морщины исчезают быстро и не возвращаются. Будем поддерживать форму!!!

Недостатки:
не заметила

Комментарий:
конечно возрастной.

Самовывоз невозможен
Крем для глаз антивозрастной The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Eye Cream 30мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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