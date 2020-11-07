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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 01 Vanilla 4ml

Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 01 Vanilla 4ml

Артикул: 227390
Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 01 Vanilla 4ml
900 руб. 
1 200 руб. 

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Артикул: 227390
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 01 Vanilla 4ml
КоллекцияThe Saem Mineralizing Creamy Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл4 мл
Консилер легкой, нежной текстуры эффективно маскирует недостаки кожи, улучшает эластичность, благодаря особо питательной формуле, основанной на комплексе натуральных масел. Маскирует кожные пятна различного рода происхождения, пигментацию, веснушки, следы пост-акне и т.д. Препятствует окислению излишков кожного себума. Создает тончайшее покрытие.


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Самовывоз невозможен
Консилер для маскировки недостатков кожи кремовый The Saem Mineralizing Creamy Concealer 01 Vanilla 4ml – стоимость товара 900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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