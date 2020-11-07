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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Бальзамы и кондиционеры для волос The Saem Кондиционер для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Conditioner 380гр

Кондиционер для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Conditioner 380гр

Артикул: 227388
Кондиционер для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Conditioner 380гр
890 руб. 
1 180 руб. 

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Артикул: 227388
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БрендThe Saem
Тип товараБальзамы и кондиционеры для волос
Тип средствакондиционер для волос
Эффект от использованиявостанавливающий, разглаживающий, питающий, увлажняющий
Применениенанесите небольшое количество кондиционера на чистые влажные волосы, равномерно распределите и оставьте на три минуты. Смойте водой
КоллекцияThe Saem Silk Hair Argan Intense Care Conditioner
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыаргана, кератин
Silk Hair Argan Intense Care Conditioner – простой этап ухода, который всего за 3 минуты наполнит сухие и поврежденные волосы сиянием, подарит легкость расчесывания и укладки, избавит от ломкости и сечения.


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Самовывоз невозможен
Кондиционер для волос с арганой The Saem Silk Hair Argan Intense Care Conditioner 380гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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