Гель для душа "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard 250мл

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Гели для ванны и душа
|Тип средства
|гель для душа
|Эффект от использования
|очищающий, защищающий, ароматизирующий
|Коллекция
|The Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard
|Применение
|нанести гель на влажную мочалку, промассировать кожу, смыть теплой водой
|Аромат
|ягодный
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|250 мл
|Активные компоненты
|масло оливы, масло арганы, масло семян зеленого чая, экстракт черники, экстракт ежевики
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв