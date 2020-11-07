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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Гели для душа The Saem Гель для душа "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard 250мл

Гель для душа "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard 250мл

Артикул: 227322
Гель для душа "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard 250мл
1 400 руб. 
1 870 руб. 

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Артикул: 227322
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, защищающий, ароматизирующий
КоллекцияThe Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard
Применениенанести гель на влажную мочалку, промассировать кожу, смыть теплой водой
Ароматягодный
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл250 мл
Активные компонентымасло оливы, масло арганы, масло семян зеленого чая, экстракт черники, экстракт ежевики
Гель для душа образует пышную пену, которая мягко и бережно очищает кожу тела. Ароматическая композиция оставляет на коже легкий и волнующий шлейф парфюма. В составе геля высокое содержание натуральных масел – оливы, арганы, семян зеленого чая. Масла интенсивно питают кожу, оказывают увлажняющее и смягчающее действие, устраняют сухость, шелушения, раздражения, повышают упругость и эластичность кожи, защищают её от внешних негативных воздействий. Источник: https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-tela/geli-dlja-dusha/the_saem_urban_breeze_body_wash_8434.html


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Гель для душа "Ягодный аромат" The Saem Urban Breeze Body Wash-Berry Yard 250мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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