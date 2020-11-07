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База-основа легкая The Saem Saemmul Face Lightener 01 Green Light 30мл

Артикул: 227292
База-основа легкая The Saem Saemmul Face Lightener 01 Green Light 30мл
460 руб. 
470 руб. 
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Артикул: 227292
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствабаза под макияж
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 01 Green Light
КоллекцияThe Saem Saemmul Face Lightener
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Превосходная осветляющая основа для лица с солнцезащитным блоком. «Крем-лампочка» буквально на глазах придаст Вашей коже естественный тон, притягательную яркость и ровную текстуру! Экстракт молока и рисовых отрубей оживляет кожу лица, основные натуральные ингредиенты, содержащие витамины и антиоксиданты, активно питают кожу.


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Самовывоз невозможен
База-основа легкая The Saem Saemmul Face Lightener 01 Green Light 30мл - стоимость товара 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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