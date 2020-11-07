8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

База под макияж The Saem Saemmul Airy Cotton Make Up Base 02 Lavender 30мл

Артикул: 227287
База под макияж The Saem Saemmul Airy Cotton Make Up Base 02 Lavender 30мл
440 руб. 
590 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

400 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 227287
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствабаза под макияж
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 02 Lavender
КоллекцияThe Saem Saemmul Airy Cotton Make Up Base
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
База под макияж маскирует покраснения и тусклый тон кожи. Содержит 7 травяных комплексов (лаванда, базилик, сирень, портулак, хризантема, розмарин, зефир), комплекс керамидов и пр. Обладает тройной функцией: защита от ультрафиолета (УФ-блок), осветление, антивозрастной уход. База способствует смягчению эпидермиса, восстанавливает яркость и свежесть тона. Воздушная текстура не образует эффекта маски, легко распределяется и не перегружает кожу. Обладает успокаивающим и увлажняющим действием. поддерживает здоровье кожи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
База под макияж The Saem Saemmul Airy Cotton Make Up Base 02 Lavender 30мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...