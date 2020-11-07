Игрушка Happy Baby MECHANIX TRAIN

Cборно-разборная игрушка MECHANIX TRAIN – полезный подарок, который порадует как мальчиков, так и девочек! Она представляет собой машинку из четырёх «вагончиков» со съёмными шестеренками. Вагончики можно соединять в произвольной последовательности, а шестеренки приводятся в движение во время езды. Все зависит от воображения и фантазии вашего ребёнка. Шестеренки крепятся сверху на вагончики, и их также можно менять местами. Ребенок изучает составные элементы игрушки: многократно их сравнивает, скрепляет между собой, ошибается и находит верные варианты крепления. Такая игра развивает мышление и воображение, логику, моторику и психические процессы. Игрушка носит развивающий характер и даёт возможность изучить основы механики, она воспитывает усидчивость, аккуратность, и стимулирует малыша доводить начатое до конца!. MECHANIX TRAIN готова, можно отправляться в путь! Поехали! Колеса закрутились, шестеренки закружились, и вся конструкция ожила. Как же интересно наблюдать за таким превращением: из простых колес и шестеренок получился удивительный механизм, который слушается своего маленького хозяина. Ваш ребенок не останется равнодушным! MECHANIX TRAIN будет радовать малыша не только дома, но и на прогулке. Для этого достаточно привязать шнурок (для чего имеется специальное отверстие) – и игрушка готова к путешествию! Малышу будет интересно тянуть за шнурок и катить любимую сороконожку за собой по тропинкам и дорожкам.