Игрушка с пищалкой Happy Baby CHEEPY KITTY

Мягкая пищалка CHEEPY KITTY представляет собой игрушку в виде весёлого котика, который пищит при нажатии на его животик. Мягкий на ощупь котик с весёлой мордочкой вызывает положительные эмоции у малыша, ведь так и хочется улыбнуться ему в ответ. В руках ребёнка котик оживает и дарит ему много радости! Удобная ручка игрушки позволяет малышу долгое время удерживать её в руке, рассматривая со всех сторон. В ручку вшита пищалка, при нажатии на которую котик пищит. Для малыша такие игрушки являются источником получения информации и развития органов чувств (тактильной чувствительности, слуха, моторики, зрения). Играя, ребёнок приобретает новые знания и двигательные навыки. Помогая ребёнку сосредоточиться и вызывая у него удивление и интерес, эта яркая зверушка познакомит малыша с окружающим миром. Забавную игрушку-пищалку можно использовать при игре в кукольный театр. Кукольный театр развивает не только творческие и интеллектуальные способности, но и душевные качества ребёнка, ведь через разыгрываемые сказки и сценки он видит различные поступки «со стороны», начинает сопереживать героям и анализировать их действия. Важно хорошо продумывать сценарий и поначалу разыгрывать перед ребёнком представления самостоятельно, постепенно привлекая малыша к игре. С вашей помощью зверушки расскажут ребёнку, как важно уметь договариваться, делиться, сочувствовать, а иногда и отстаивать себя. И помните: любая игрушка становится развивающей, только если в игре принимает участие взрослый. Если просто дать игрушку в руки ребёнку, то он, скорее всего, не сможет обнаружить все возможные варианты игры с ней, ведь ребёнок учится именно на примере родителей. Только ваше участие сделает игру увлекательной и действительно развивающей!