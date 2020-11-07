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Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET

Артикул: 227215
  • Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - фото 1
  • Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - фото 2
  • Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - фото 3
Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - фото 1
Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - фото 2
Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - фото 3
599 руб. 
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Артикул: 227215
В наличии
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БрендHappy Baby
Тип товараРазвивающая игрушка
Вес, кг0.16
Звуковые эффектыесть
Комплектацияигрушка, упаковка
Материалпластик
Рекомендуемый возрастот 0 мес.
Световые эффектынет
Погремушка Happy Baby Ratchet - оригинальная и занимательная игрушка, которая подарит море удовольствия малышу!. Конструкция погремушки в виде гантели позволяет малышу крепко держать её в руке во время игры, что немаловажно, так как интерес ребенка к игрушке сохраняется, если её удобно и приятно держать. Погремушка представляет собой ручку с двумя вращающимися шариками на концах. Для ребенка они служат не только объектами для изучения, но и способствуют его развитию. Когда малыш научится держать игрушку двумя руками, то сможет более внимательно исследовать шарики, ведь на них находятся дополнительные детали, служащие источником звуковых эффектов. Удерживая игрушку одной рукой, второй рукой ребенок будет с интересом крутить шарики в разные стороны (при этом создавая интересные потрескивания). Поверхность одного шарика – рифлёная, с массажным эффектом, а на втором шаре имеются два ярких ребристых полукольца, которые также крутятся и трещат. Тактильные ощущения, получаемые во время игры, позволяют ребенку мысленно сравнивать различные виды поверхностей элементов погремушки и удивляться их многообразию. Ручка выполнена из прозрачного пластика c разноцветными шариками внутри. Достаточно перевернуть погремушку – и вот уже бусины весело помчались сверху вниз, преодолевая встречающиеся на пути препятствия. Издаваемый шариками шумовой эффект не останется без внимания малыша!. Вместе с любимой игрушкой вашему малышу будет легче познавать мир посредством зрительного и слухового восприятия, а также тактильных ощущений. Новые звуки, формы, ощущения станут для ребенка великими открытиями. Погремушка порадует как маленького исследователя, так и его родителей, подаривших своему малышу не только занимательную, но и полезную развивающую игрушку.


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Самовывоз невозможен
Развивающая игрушка Happy Baby RATCHET - по цене 599 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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