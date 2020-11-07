Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка"

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tiny love
|Тип товара
|Мобиль
|Вес, кг
|1.8
|Звуковые эффекты
|есть
|Комплектация
|мобиль, упаковка
|Материал
|пластик
|Рекомендуемый возраст
|от 0 мес.
|Световые эффекты
|есть
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