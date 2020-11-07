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Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов Samsung Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A20 araree A cover синий (GP-FPA205KDALR)

Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A20 araree A cover синий (GP-FPA205KDALR)

Артикул: 226715
Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A20 araree A cover синий (GP-FPA205KDALR)
500 руб. 
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Артикул: 226715
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6мес
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БрендSamsung
Тип товараНакладка
Для смартфоновSamsung Galaxy A20
Практичная силиконовая накладка. Оригинальный защитный аксессуар от компаний Samsung и Araree. Гармонично сочетается с внешностью смартфона. Плотно сидит и не создает дискомфорта при использовании. Не перекрывает доступ к функциональным портам и кнопкам. Оберегает тыльную и боковые грани от грязи и повреждений. Амортизирует падения, предотвращая образование трещин. Изготавливается из эластичного термополиуретана (силикона) с повышенной устойчивостью к износу.


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Чехол (клип-кейс) Samsung Galaxy A20 araree A cover синий (GP-FPA205KDALR) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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