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Главная Портативная техника Портативная акустика Oklick Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh

Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh

Артикул: 226642
  • Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 1
  • Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 2
  • Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 3
  • Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 4
  • Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 5
Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 1
Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 2
Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 3
Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 4
Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - фото 5
650 руб. 
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Артикул: 226642
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOklick
Тип товараПортативная акустика
Мощность, Вт3 Вт
Питаниеот аккумулятора
Отношение сигнал/шум, дБ75 Дб
Тип элементов питанияLi-Ion
Время работы, ч4 ч
ИнтерфейсыBluetooth/USB
Функциипоодржка карт памяти
Особенностивстроенный микрофон
Размеры, мм45x70x70
Вес, кг0,121
Дополнительная информациярегуляторы на передней панели
Беспроводная акустическая система OK-12


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Портативная акустика Oklick OK-12 черный 3W 1.0 BT/USB 300mAh - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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