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Смеситель для кухни Esko New York NY 519

Артикул: 226387
Смеситель для кухни Esko New York NY 519
8 640 руб. 
9 500 руб. 
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+ 231 КэтКоинов
Артикул: 226387
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в рассрочку от 360 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция New York
filter_noneТовар входит в коллекцию New York

Коллекция New York

БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Выдвижной изливнет
Держатель для душа в комплектенет
Запорный клапанкерамический картридж
Кол-во монтажных отверстий1
Монтажнастольный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Переключатель на фильтрнет
Поворотный изливда
Термостатнет
Удлинненый изливнет
Форма изливатрадиционная
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Дизайнерская коллекция высокого ценового сегмента, картридж 35 мм, целиком литой толстостенный, гибкая подводка 35 см на 1/2, комплект креплений, ребро жесткости, смеситель имеет завышенную посадку, отлично подходит для любого типа кухонных моек.


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Смеситель для кухни Esko New York NY 519 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8640 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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